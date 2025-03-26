Карусели Подмосковья посетили более 13 тыс человек за прошедшую неделю

За прошедшую неделю губернаторские карусели «Сказка» стали настоящим магнитом для посетителей, собрав свыше 13 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Эти современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской программы, а их уникальное оформление принадлежит известному дизайнеру Денису Симачеву. Карусели предназначены для досуга жителей и гостей региона и предлагают множество удобств, включая профессиональную аудиосистему и яркую иллюминацию.

Наиболее посещаемой каруселью на прошлой неделе стала карусель в городском округе Чехов, расположенная в городском парке. За неделю ее посетило почти 2 тыс. человек. Художественное оформление карусели «Сказка» с фигурками разноцветных лошадок, сказочных повозок и волшебных животных привлекает внимание гостей подмосковных парков. Эти яркие элементы создают атмосферу сказки, а возможность одновременно кататься до 44 человек делает карусель еще более привлекательной для семейного отдыха.

Второе место по популярности заняла карусель «Сказка» в Ногинске, которая за неделю привлекла свыше 1,8 тыс. посетителей. Эта карусель расположена в Центральном парке Ногинска, основанном в 1875 году, и предлагает разнообразные возможности для отдыха всей семьей. В парке есть аттракционы, детские площадки, батуты, а также различные развлекательные программы, включая еженедельные сеансы кино и театральные постановки. Центральный парк также предоставляет прокат сезонного инвентаря и оснащен современной системой видеонаблюдения.

Замыкает тройку лидеров карусель в городском округе Коломна, расположенная на Житной площади. Ее посетило более 1,7 тыс. человек за тот же период.

В регионе функционируют 8 каруселей, расположенных в различных городских округах. С момента установки каруселей в 2018 году они стали важной частью досуга и развлечений для жителей и гостей Подмосковья, способствуя развитию культурной и развлекательной инфраструктуры региона. Эти аттракционы не только радуют детей, но и создают атмосферу праздника для всей семьи, укрепляя общественные связи и привлекая внимание к культурным инициативам области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.