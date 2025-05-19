Карусели Подмосковья посетили более 13 тыс человек за прошедшую неделю

За прошедшую неделю губернаторские карусели «Сказка» стали настоящим магнитом для посетителей, собрав свыше 13 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самой посещаемой стала карусель в Ногинске, приняв более 2,8 тыс. посетителей. Эта карусель расположена в Центральном парке, основанном в 1875 году, и предлагает разнообразные возможности для отдыха всей семьей. В парке есть аттракционы, детские площадки, батуты, а также различные развлекательные программы, включая еженедельные сеансы кино и театральные постановки. Центральный парк также предоставляет прокат сезонного инвентаря и оснащен современной системой видеонаблюдения.

На втором месте по популярности — карусель в Сергиевом Посаде с 2,3 тыс. посетителей. Она расположена в парке «Скитские пруды», который был обновлен с 2019 года. В рамках обновления в парке были установлены новая входная группа, сцена для общественных мероприятий, а также спортивные площадки и зоны для отдыха. В 2023 году в парке появилась новая экстрим-зона со скейтпарком и памп-треком, что сделало его еще более привлекательным для посетителей.

Замыкает тройку лидеров аттракцион в Домодедове, который посетили более 2 тыс. человек. Аттракцион расположен в детском сквере.

Карусель открыта для посещения каждый день, кататься на ней можно бесплатно. В ведомстве напомнили, что современные аттракционы установили в 2018 году в рамках губернаторской программы, их оформление принадлежит дизайнеру Денису Симачеву. Всего в регионе работают восемь каруселей в разных городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.