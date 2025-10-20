Карты популярного российского банка перестали работать по всей стране

Клиенты ВТБ пожаловались, что их банковские карты перестали работать 20 октября. Соответствующие сообщения приходят из разных регионов России, в основном — из Псковской, Ульяновской, Тверской областей, Удмуртии и Коми, свидетельствует сайт Downdetector.ru .

Количество жалоб резко возросло в 15:45 по московскому времени и достигло пика в 16:30. Судя по порталу, чаще всего клиенты жалуются на неполадки в работе сервиса, сайта, мобильного приложения и личного кабинета.

В комментариях пользователи также утверждают, что у них не проходит оплата по картам ВТБ.

«Не проходит оплата», — говорится в одном из сообщений.

Прочие подробности ситуации выясняются. Причина сбоя пока неизвестна.

На момент написания статьи банк ВТБ не комментировал жалобы клиентов в своем Telegram-канале.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.