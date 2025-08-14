Карп-гигант принес победу на соревнованиях по спортивной рыбалке в Волоколамске

Соревнования по спортивной ловле среди людей с ограниченными возможностями здоровья завершились в деревне Михайловское Волоколамского округа. Более 20 участников приехали сюда, чтобы показать свои навыки и побороться за звание лучшего, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования длились два дня, причем участвовали как мужчины, так и женщины.

По итогам контрольного взвешивания среди женщин лучшей стала Татьяна Пимонова из Волоколамска, поймавшая карпа весом 1,35 кг. Второе место заняла Вера Бухарова с уловом 0,7 килограмма. Третье место досталось Ларисе Сюлевой из Можайска, которая поймала рыбу весом 0,65 кг.

Среди мужчин в личном зачете безоговорочную победу одержал Александр Поляков из Лотошино, выудивший карпа весом 8,7 кг.

«Когда начал его вытаскивать, сразу стало ясно, что это будет настоящий гигант. Это был мой единственный трофей на этих соревнованиях», — рассказал Александр Поляков.

Второе место также досталось представителю Лотошино — Николаю Бунину, с результатом 7,8 кг. Замкнул тройку лидеров Андрей Аксенов из Волоколамска, чей улов потянул почти на 3 кг.

Всем победителям и призерам вручили кубки, медали и подарки. Все гости и участники отведали вкусной ухи по особому рецепту, сваренной на костре. Ароматный и наваристый суп стал прекрасным завершением соревнований.

