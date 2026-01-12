Каролина Малкина из Долгопрудного победила на международном конкурсе World Rising Star 2026

Школьница Каролина Малкина из Долгопрудного стала абсолютной победительницей в возрастной категории 13-14 лет на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026, финал которого прошел 11 января в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревновании приняли участие более пятидесяти участников из России, Турции, Болгарии, Эстонии, Филиппин, ОАЭ, Непала, Индии, Ирана и других стран. Участники боролись за победу в нескольких возрастных категориях. Каролина представляла Подмосковье и стала абсолютной победительницей среди девушек 13-14 лет.

Программа конкурса включала благотворительный вечер, вечер дружбы, шоу талантов и дефиле в национальных и вечерних костюмах. Каролина отметила, что атмосфера на конкурсе была дружелюбной, а участники общались на английском и русском языках.

Каролине 13 лет, она из многодетной семьи, занимается вокалом и спортом, помогает маме заботиться о младших братьях и сестрах. Ранее она стала первой вице «Маленькая Мисс Россия 2025» на Всероссийском конкурсе. Девочка мечтает стать спасателем и уверена, что важно ставить высокие цели и работать над собой.

