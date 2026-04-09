Карманные деньги могут испортить ребенка – педагог

«Примерно с 7 до 10 лет ребенок получает навыки обращения с денежными средствами, и в этот момент начинают вводиться первые карманные деньги. Как правило, это совпадает с началом школьной жизни. И вот с этого момента у ребенка появляется опыт обращения с деньгами. Сначала нужно понять, где и на что ребенок будет их тратить», – сказала Цветкова.

Она добавила, что, например, ребенок хочет купить что-то попить и что-то съесть, условно — булочку. Исходя из этого, рассчитывается сумма. Допустим, это 100 рублей в день. Эти деньги даются ребенку, и все это обязательно обсуждается.

«Но важно понимать, что можно ошибиться и в другую сторону — дать слишком много. Если ребенку давать больше, чем нужно, он может копить деньги, а потом не понимать, куда их девать, и даже возвращать. В этом случае важно сказать: это твои деньги, ты можешь распоряжаться ими сам — тратить или копить», – отметила педагог.

По словам Цветковой, дальше идет следующий этап: сначала деньги даются ежедневно — это нужно, чтобы понять, хватает ли суммы или, наоборот, она избыточна.

«Обязательно нужно обсуждать с ребенком: потратил, не потратил, на что потратил. Затем, примерно через месяц, можно переходить на недельный формат. То есть деньги выдаются не каждый день, а сразу на неделю. Это учит ребенка распределять средства. Со временем, уже ближе к подростковому возрасту, у детей появляются банковские карты, привязанные к родительской. И тогда деньги выдаются уже на месяц, и ребенок учится планировать расходы на более длинный период», – рассказала эксперт.

Она предупредила, что важно заранее договориться: на что именно даются карманные деньги. То есть прописать правила — на какие категории расходов они могут идти. Это действительно важно.

«Отдельный момент — остаток денег. То, что ребенок не потратил, лучше складывать в копилку. У каждого ребенка должна быть своя копилка. Результат этого этапа — формирование навыков обращения с деньгами: понимание дохода, умение тратить, копить и распределять. Плюс сюда же добавляется обучение работе с банковской картой и интернет-банкингом — это отдельная тема, но ее тоже нужно учитывать», – подчеркнула специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.