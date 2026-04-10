Карьеру можно «подтянуть»: пластика выходит в мужской тренд

Ухоженная внешность напрямую влияет на карьерные возможности и восприятие кандидата, повышая его шансы на 20%, сообщил РИАМО пластический хирург, член комитета по здравоохранению ОП ЕАЭС Олег Снигирь.

«Мужская пластическая хирургия и косметология действительно набирают популярность. По некоторым оценкам, вероятность трудоустройства для таких кандидатов выше примерно на 20%. Все больше мужчин обращаются как к хирургическим, так и к косметологическим процедурам», – сказал Снигирь.

Он добавил, что это объясняется тем, что сегодня успешный человек — это тот, кто при высокой занятости может позволить себе следить за здоровьем, питанием и внешностью.

«Ухоженный внешний вид становится маркером статуса. Кроме того, на рынке труда сохраняется корреляция между внешностью и карьерными возможностями: люди, которые выглядят моложе, увереннее и ухоженнее, воспринимаются как более успешные», – пояснил хирург.

