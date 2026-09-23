Карьерный консультант Семенова объяснила пользу рукописных заметок

Карьерный консультант, директор проектов «Финансовые институты» Cornerstone Оксана Семенова заметила, что топ-менеджеры часто берут на встречи блокнот, хотя работают с цифровыми устройствами. Она сослалась на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology.

«Когда человек пишет от руки, у него усиливается связь между центральной частью мозга и теменной долей, а при наборе текста этого не происходит. Авторы исследования сделали вывод: это „можно рассматривать как доказательство того, что письмо способствует запоминанию информации“. Почему так происходит? Потому что рукописный текст замедляет мышление ровно настолько, чтобы оно стало осознанным. Вы не можете записывать со скоростью речи, вы вынуждены сжимать, структурировать, выделять главное», — подчеркнула Семенова в эфире радио Sputnik.

По словам консультанта, блокнот не отвлекает уведомлениями и помогает сосредоточиться на разговоре. Перед важным карьерным решением она советует записать достижения, сильные стороны, страхи, сомнения и цели на 3, 6 и 12 месяцев.

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