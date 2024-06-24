Карьерный консультант рассказала об отношении зумеров к работе

Несмотря на тренд на гибкий график, зумеров (иногда так называют людей, родившихся в середине 1990-х — начале 2010-х годов) нельзя назвать ленивыми.

В первую очередь молодые люди ищут себя и готовы упорно работать в действительно интересующих их сферах, отметила Воробьева. Параллельно с этим, по словам эксперта по трудоустройству, отношение работодателей к рабочему дню и форме работы становится все более гибким.

«Работодатели не готовы воспитывать наших детей. А некий инфантилизм достаточно часто встречается у молодых специалистов, некая безответственность, опять же, не сказать, что массово, но есть», — добавила Воробьева в эфире радио Sputnik.

Для того, чтобы сделать молодежь более ответственной при работе, следует как можно раньше интегрировать ребят в трудовую деятельность. По мнению Воробьевой, к подработкам нужно привлекать с юных лет — 14-15 лет. В таком случае зумеры быстрее поймут, чем детские отношения отличаются от трудовых и что из себя представляет Трудовой кодекс, полагает специалистка.