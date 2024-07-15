Карьерный консультант назвала три причины увольнений

Руководитель направления карьерного консультирования университета «Синергия» Милена Присталова назвала основные факторы, по которым сотрудники увольняются из российских компаний. По ее словам, среди них — выгорание работников, перерастание имеющегося места работы и отсутствие перспектив, сообщает Runews24.ru .

«Важно понимать, что сегодняшние сотрудники ищут не просто стабильную зарплату и приятные бонусы. Они хотят, чтобы в них инвестировали, развивали их карьеру, а также чтобы заботились о благополучии и комфортной атмосфере в коллективе», — отмечает специалист.

По ее словам, это касается не только выпускников вузов, но и опытных работников.

Эксперт на этот счет отметила, что руководителям следует минимизировать риски в своих компаниях, заниматься формированием кадровых резервов и следить за изменениями в отрасли. Также немаловажно мониторить рынок зарплат и стараться формировать комфортные условия работы для своих подчиненных.

Сегодня в России наблюдается нехватка специалистов, а управленцы часто прибегают к переманиваю сотрудников, добавила Присталова.