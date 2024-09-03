Карьерный форум пройдет в московском «Технограде» 7 сентября

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 7 сентября состоится форум «Трансформация карьеры в эпоху развития технологий». Для гостей мероприятия проведут практикумы, тренинги и консультации, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Форум состоится с 10:30 до 17:00 в павильоне «Арт.Техноград». Чтобы попасть на мероприятие, нужна предварительная регистрация. По словам заместителя мэра столицы — руководителя аппарата мэра и правительства города Натальи Сергуниной, форум ориентирован не только на начинающих, но и на опытных специалистов.

«Им расскажут о новых профессиях, связанных с разработкой, управлением и обслуживанием инновационных решений. Программа включает три блока: трудоустройство, развитие карьеры в современных условиях и смена деятельности. Разобраться в темах посетителям помогут больше 20 экспертов», — отметила Сергунина.

На интерактиве «Резюме глазами HR» участники оценят эффективность разных анкет специалистов. Еще одно занятие будет посвящено возвращению в найм из частной практики. Гостям расскажут, как минимизировать риски в этом случае.

Переговоры о повышении зарплаты научит вести генеральный директор IT-компании, к смене профессии поможет подготовиться профориентолог. Участники форума пообщаются на темы личного бренда, самопрезентации, офисной политики, корпоративного поведения.

В 16:00 состоится встреча с работодателями трех высокотехнологичных компаний. Они ответят на вопросы гостей и расскажут, какие качества хотят видеть в кандидатах на трудоустройство. Все это время на протяжении дня будут проводиться индивидуальные консультации. Билеты на них можно получить с 10:30 до 11:00 на стойке регистрации.