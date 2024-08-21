Карьерный эксперт рассказала, о чем спорят зумеры и миллениалы на работе

Чаще всего миллениалы и зумеры не сходятся во взглядах на подход к работе, на использование технологий, в подходах к консервативным правилам, сообщила РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

«Миллениалы чаще ориентированы на карьерный рост и стабильность, тогда как зумеры могут предпочитать гибкость и баланс между работой и личной жизнью. Разные взгляды на важность работы и социальных вопросов могут приводить к конфликтам в команде», — сказала Бухвалова.

Она добавила, что молодое поколение, выросшее в эпоху цифровых технологий, охотнее использует современные инструменты работы, тогда как старшее поколение привязано к традиционным подходам.

«Зумеры зачастую негативно относятся к традиционным иерархиям и консервативным правилам на работе; они ожидают более открытого стиля руководства. Эти различия могут создавать напряженность в общении между поколениями», — отметила карьерный эксперт.

Бухвалова при этом подчеркнула, что любой конфликт — это возможность для развития компании и при правильном подходе он может стать основой для взаимного обучения и роста сотрудников.