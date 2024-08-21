Карьерный эксперт рассказала, каких условий труда добиваются зумеры

«Гибкость рабочего времени: зумеры предпочитают гибкий график и удаленную работу. Традиционный 8-часовой рабочий день в офисе может восприниматься как ограничение. Зумеры больше других поколений ценят свой комфорт и предпочитают современные офисные пространства с зонами для отдыха, удобными рабочими местами и хорошей техникой», — сказала Бухвалова.

Она добавила, что для молодых работников очень важна развитая корпоративная культура.

«Молодые работники ищут компании с развитой корпоративной культурой, которая ценит разнообразие и инклюзивность. Также зумеры хотят видеть возможности для профессионального роста и обучения», — поделилась карьерный эксперт.