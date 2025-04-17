Карьерный эксперт рассказала, как безобидно уволить сотрудника

Есть несколько полезных советов, которые помогут сделать процесс увольнения работника максимально экологичным. К примеру, начальник должен быть деликатным и правильно аргументировать свое решение, сообщила РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

«Увольнение сотрудника — это сложный процесс, как для работодателя, так и для подчиненного. Он требует от начальника деликатности и внимательного подхода. Неправильные действия могут привести к конфликтам, негативной репутации компании и даже юридическим последствиям. Однако есть несколько полезных советов, которые помогут сделать процесс увольнения максимально экологичным», — сказала Бухвалова.

По ее словам, для начала необходимо проанализировать ситуацию. Прежде чем пригласить на разговор, важно собрать как можно больше отзывов коллег и результатов работы сотрудника с четкими примерами. Это поможет аргументировать решение перед увольняемым.

«Определите причину увольнения. Это может быть, например, низкая производительность или нарушение трудовой дисциплины. Следующий шаг — продумать, как будет происходить сам процесс, обозначить время и место. Важно дать понять специалисту, что разговор значим для руководителя и не является формальностью», — рассказала карьерный эксперт.

Бухвалова отметила, что есть несколько правил и для проведения самой встречи. Желательно выбрать тихое место, где никто не будет отвлекать, и начать беседу с положительных комментариев — такой подход поможет снизить напряжение.

«Будьте честными и открыто отвечайте на возникающие у сотрудника вопросы. Предложите поддержку: это может быть помощь в поиске работы или рекомендации. Важно задокументировать все шаги и договоренности процесса увольнения — так вы избежите каких-либо недоразумений и зафиксируете все условия, включая финансовый вопрос», — поделилась эксперт.

После ухода коллеги рекомендуется избегать подробностей в обсуждениях с командой. Однако, полностью молчать не стоит — лучше объяснить ситуацию в общих чертах, опираясь только на факты.

«Увольнение сотрудника — это неизбежная часть управления персоналом. Однако в современных реалиях наблюдается тенденция к сохранению коллектива. Вместо того, чтобы сразу принимать решение попрощаться с членом команды, стоит проанализировать причины трудностей, с которыми он сталкивается. Это поможет выявить области, в которых специалист нуждается в поддержке или дополнительном обучении. В некоторых случаях разумнее предложить ему альтернативные обязанности, которые лучше соответствуют его навыкам и интересам. Такой подход не только способствует укреплению коллектива, но и позволит максимально использовать потенциал каждого сотрудника», — заключила Бухвалова.