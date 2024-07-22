Карьерный эксперт Бухвалова: рутина на текущем месте работы приводит к стагнации

«Рутина на текущем месте работы приводит к стагнации и утрате мотивации. Переход в новую компанию откроет новые горизонты для карьерного роста. Проанализируйте, какие навыки и знания вам необходимы для достижения следующего уровня в карьере, и рассмотрите компании, которые предоставят вам такие возможности», – сказала Бухвалова.

По мнению эксперта, смена работы станет мощным катализатором профессионального развития. Новая компания предложит интересные проекты, обучающие программы и возможности для повышения квалификации специалиста и перехода на новый уровень в карьере.

«Переход на новое место работы может повлиять на улучшение условий труда, получение более высокой заработной платы и различных бонусов: ДМС, фитнеса, программ обучения и других льгот. Некоторые компании также предлагают гибкий график или удаленный формат», – рассказала специалист.

Бухвалова отметила, что поиск работы, которая соответствует потребностям и ожиданиям соискателя, значительно повлияет на его психологическое и физическое благополучие.

«Переход на новую должность открывает перед специалистом дополнительные возможности для нетворкинга. Это может быть полезно как для текущего профессионального развития, так и для будущих перспектив. Будьте открыты для новых знакомств. Не стесняйтесь начинать разговор с новыми людьми на мероприятиях или в рабочей обстановке, это поможет создать ценные связи», — посоветовала она.

Она заключила, что, принимая решение о смене работы, соискателю стоит обдумать свои цели и ожидания от нового места. Важно помнить, что изменения станут ключом к новым возможностям и успеху в профессиональной деятельности.