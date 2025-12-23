Карельскую пенсионерку оштрафовали за отказ встать во время гимна России

В Карелии пенсионерку оштрафовали за то, что не встала во время гимна

В Карелии мировой судья оштрафовал 64-летнюю Галину Исподину на 2 000 рублей за то, что она не встала во время исполнения гимна России и Карелии на сессии депутатов Медвежьегорского округа, сообщает «Общественная служба новостей» .

Инцидент произошел 30 сентября, и в тот же день против пенсионерки было возбуждено административное дело по статье о нарушении порядка официального использования государственных символов (ст. 17.10 КоАП РФ).

На заседании 23 декабря женщина вину не признала, пояснив, что не могла встать из-за недавно перенесенных операций. Суд, однако, счел доводы недостаточными и вынес решение о штрафе.

Ранее, в 2024 году, Исподину уже привлекали к административной ответственности за дискредитацию армии из-за публикаций в социальных сетях.

