Карантин по бешенству животных ввели на территории Богородского округа

2 апреля на территории ТСН «Полтево» в Богородском городском округе введен карантин в связи с выявлением вируса бешенства у лисицы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 25.11.2020 № 705, в эпизоотическом очаге проводятся поквартирные и подворные обходы владельцев восприимчивых животных для осуществления вакцинации против бешенства, а в неблагополучных пунктах проводятся обходы с целью выявления подозреваемых в заболевании восприимчивых животных и вакцинации.

Проведены вынужденная и текущая дезинфекция и дератизация. Также обеспечивается отсутствие животных без владельцев путем отлова. В настоящее время проведение вышеуказанных мероприятий продолжается.

Ограничительные мероприятия по бешенству в Богородском городском округе продлятся минимум до 2 июня 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.