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Карантин по бешенству животных установили в Москве до 22 декабря

Карантин с 23 октября до 22 декабря 2024 года установлен на территории некоторых улиц Москвы в связи с бешенством животных. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Карантин вводится в двух местах. Эпизоотический очаг находится по адресу улица Краснодарская, дом 72, корпус 3, квартира 235. Неблагополучный пункт — в пределах улиц Марьинский Парк, Верхние Поля, Белореченская, Тихорецкий бульвар, Краснодарская и Аллея Кремлевских Курсантов. Там начали действовать некоторые ограничения, связанные с питомцами.

До 22 декабря 2024 в пределах эпизоотического очага запрещено: лечить больных животных, посещать его посторонним лицам, ввозить и вывозить питомцев, снимать шкуры с трупов животных.

До окончания карантина в неблагополучном пункте нельзя организовывать ярмарки, выставки животных, вывозить, отлавливать питомцев. За выполнением распоряжения будет следить заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.