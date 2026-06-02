Капустина назвала три опасные для Приморья акулы

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина заявила, что у берегов Приморья реальную угрозу представляют только три вида акул — белая, мако и акула-молот, сообщает «ФедералПресс» .

Из десятка видов, обитающих в японских, охотских и беринговоморских водах, риск для человека, по словам эксперта, статистически ничтожен и связан лишь с тремя хищниками.

«Реальный риск, пусть и статистически ничтожный, сопряжен с тремя видами. Это белая акула, акула-мако (Isurus oxyrinchus), отличающаяся исключительной скоростью и агрессивностью при контакте, и акулой-молотом обыкновенной. Она в особо теплые сезоны периодически фиксируется у южных берегов Приморья», — пояснила Капустина.

Профессор отметила, что катран, сельдевая и японская кунья акулы, а также полярная акула в северных широтах опасности для купальщиков не представляют. Это связано с их небольшими размерами, глубоководным образом жизни или рыбоядной специализацией.

Появление опасных видов у российского побережья эксперт объяснила потеплением поверхностного слоя дальневосточных морей и восстановлением численности акул после интенсивного вылова. Эти факторы постепенно расширяют северную границу их ареала.

Капустина подчеркнула, что фиксация хищников в теплые сезоны уже не является аномалией, однако поводов для паники нет — достаточно соблюдать обычные меры предосторожности.

