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Капремонт здания Голицынской школы № 2 в Больших Вяземах Одинцова закончен на 88%

В поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа продолжается капитальный ремонт здания Голицынской средней общеобразовательной школы № 2. Строительная готовность объекта составляет 88%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«На объекте 89 рабочих и 3 единицы техники. Строители ведут монтажные работы по устройству инженерных сетей, отделочные работы, монтаж окон и светильников», — уточняется в сообщении.

В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля, выполнена внутренняя отделка помещений, заменены оконные блоки, проложены инженерные коммуникации. Обновленные помещения будут оснащены современным оборудованием и мебелью.

Общая площадь здания составляет более 4 тыс. кв м.

Завершить капремонт планируется к осени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.