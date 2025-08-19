сегодня в 13:47

Капремонт теплосетей проверили в школе «Солнечная» в Солнечногорске

В школе «Солнечная» в поселке Смирновка городского округа Солнечногорск проводят капитальный ремонт: обновляют инженерные системы, спортивный зал и входную группу. Замглавы Ирина Тишина вместе с жителями проинспектировала работы на одном из участков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они осмотрели замену тепловых коммуникаций. Подрядная организация «Трасстрой» модернизирует систему центрального отопления и горячего водоснабжения. Объем работ включает свыше 20 м транзитных тепловых сетей, а также перекладку подземных труб от здания школы общей протяженностью 90 м.

Специалисты проведут благоустройство территории: восстановят 150 кв. м асфальтобетонного покрытия и порядка 300 кв. м газона.

«Мы с директором школы ежедневно контролируем ход ремонтных работ, чтобы они велись без задержек и соответствовали установленным срокам. Полностью завершить их планируется до 31 августа», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Ранее в «Солнечной» прошла проверка ремонта спортивного зала площадью около 300 кв. метров при участии депутатов, руководства школы и родителей. Все работы в образовательном учреждении завершат к новому учебному году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.