Капремонт школы в поселке Монино Щелкова завершен уже на 75%

В городском округе Щелково продолжается капитальный ремонт здания школы № 24 имени С. А. Красовского по адресу: ул. Комсомольская, дом № 10. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 75%. Специалисты завершают фасадные работы и внутреннюю отделку помещений, сообщает пресс-служба администрации округа.

«После завершения строительных работ в здании площадью 2 334,4 кв. м будет установлена новая мебель и оборудование. На прилегающей к зданию территории проведут благоустройство. Также по просьбам родителей на территории школы появится велопарковка», — сообщил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Капитальный ремонт включает в себя замену кровли и всех инженерных систем, ремонт фасада и входной группы, отделку помещений.

Завершить все работы планируется до 1 сентября.

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.