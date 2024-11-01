Капремонт школы Центра образования в Богородском округе завершат в 2025 г

«Жители города Электроугли знают, что в здании на улице Маяковского Центра образования № 30 сейчас полным ходом идет капитальный ремонт. В начале — демонтаж кровли, оборудования, полов. Осмотрел ход текущих работ. По срокам — успеваем, нареканий нет. Во второе здание Центра образования № 30 обязательно съездим с проверкой, там тоже недавно начали ремонт. Подрядчик на обоих адресах достаточно адекватный, впечатление от общения с ним — положительное. К первому сентября все работы должны быть завершены, чтобы День знаний мы отметили уже в стенах родной школы», — рассказал депутат Олег Кобляков.

Проект «Новая школа» направлен на совершенствование системы образования. В рамках проекта выделяются три направления работы: развитие инфраструктуры образования; создание качественной образовательной среды и условий; защита прав всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.