Капремонт школы № 1 в Дубне завершат к началу осени

Благодаря программе капремонта школ, инициированной президентом три года назад, в этом году преобразят старейшее образовательное учреждение города Дубна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы на объекте ведутся впервые, поэтому глава городского округа Дубна Максим Тихомиров регулярно, не реже трех раз в неделю, лично проверяет ход преобразований в школе № 1.

Согласно последнему отчету подрядчика, самые сложные этапы уже позади — проложены новые сети водоснабжения и канализации, завершены бетонные работы. Теперь предстоит обновление электрики, системы отопления и внутренняя отделка.

«Строители укладываются в график, к 1 сентября мы получим обновленную школу с современными классами и новым оборудованием. Это позволит повысить качество образования и создать комфортные условия для наших детей», — подчеркнул Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.