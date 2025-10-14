Капремонт образовательных учреждений Серпухова в активной стадии

сегодня в 17:55

В школах № 7, № 10 и в детском саду № 51 «Центр детства» демонтаж на этапе завершения. Ведутся работы по устройству кровли, возведению перегородок, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ближайших планах — приступить к устройству инженерных коммуникаций. В школе № 7 проводится монтаж оконных конструкций.

Демонтажные работы продолжаются в детском саду «Ласточка». Параллельно подрядчик выполняет пескоструйную обработку перекрытий, завершена гидроизоляция кровли первым слоем, начаты электромонтажные работы.

В текущем учебном году на территории Городского округа Серпухов обновляются 4 школы и 2 дошкольных учреждения благодаря президентской программе и поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

День знаний 2026 года более 3600 детей встретят в обновленных образовательных учреждениях, оснащенных новым современным оборудованием и мебелью, соответствующим всем стандартам.

«Динамику и качество выполняемых работ держу на личном контроле», — прокомментировал глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.