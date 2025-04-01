Капремонт дошкольного отделения Центра образования № 35 в Богородском округе завершат к сентябрю

В селе Кудиново Богородского округа продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения Центр образования № 35. Общая стройготовность по всем видам работ составляет 30%, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Передать обновленное здание педагогам и детям планируется уже в августе.

На объекте площадью более 2,7 тыс. кв.м задействовано 25 рабочих. Ведется устройство внутренних перегородок, штукатурные работы, кладка плитки, фасадные и кровельные работы. Работы в графике.

До начала работ помещения детского сада находились в неудовлетворительном состоянии — системы отопления и водоснабжения требовали замены, а вентиляция — модернизации. Ремонт был необходим всем групповым помещениям и пищеблоку.

В здании заменят все инженерные системы: электро- и водоснабжения, отопления, канализации, а также вентиляции и кондиционирования. Модернизируют системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации. Проведут фасадные, кровельные работы, на первом этаже обустроят входную зону.

Обновленный детский сад откроется 1 сентября.

В рамках программы капитального ремонта объектов образования в Московской области в 2025 году планируется отремонтировать 40 детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.