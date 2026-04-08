Капремонт дошкольного отделения № 2 в Подольске готов на 45%

В Подольске продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения № 2 (бывший детский сад «Семицветик»). Общая готовность объекта составляет 45%. Сейчас рабочие приступили к фасадным работам: производят разметку для монтажа кронштейнов наружной подсистемы.

Начальник участка Павел Перминов пояснил, что ведется завоз материалов для инженерных систем — электромонтажных и слаботочных работ.

Параллельно на стройке завершаются работы по усилению несущих конструкций, продолжаются работы по устройству кровли и возведению внутренних перегородок. Также начаты работы по внутренней отделке здания (стяжка полов).

На объекте задействованы 25 рабочих и 3 инженерно-технических сотрудника, используется одна единица техники — трактор-погрузчик.

Ремонт проводится по государственной программе и финансируется из бюджета Московской области.

Для обновленного дошкольного учреждения будет закуплена новая мебель и современное оборудование.

Открытие детского сада запланировано на сентябрь 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.