Капремонт дошкольного отделения № 2 в Подольске готов на 45%
В Подольске продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения № 2 (бывший детский сад «Семицветик»). Общая готовность объекта составляет 45%. Сейчас рабочие приступили к фасадным работам: производят разметку для монтажа кронштейнов наружной подсистемы.
Начальник участка Павел Перминов пояснил, что ведется завоз материалов для инженерных систем — электромонтажных и слаботочных работ.
Параллельно на стройке завершаются работы по усилению несущих конструкций, продолжаются работы по устройству кровли и возведению внутренних перегородок. Также начаты работы по внутренней отделке здания (стяжка полов).
На объекте задействованы 25 рабочих и 3 инженерно-технических сотрудника, используется одна единица техники — трактор-погрузчик.
Ремонт проводится по государственной программе и финансируется из бюджета Московской области.
Для обновленного дошкольного учреждения будет закуплена новая мебель и современное оборудование.
Открытие детского сада запланировано на сентябрь 2026 года.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.
«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.