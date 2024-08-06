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Капремонт детского сада № 29 в Серпухове завершат к 1 сентября

В детском саду № 29 «Пчелка» на улице Советской, 74А приступили к замене оконных блоков за счет средств местного бюджета, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.

К работам подрядчик приступил неделю назад. Работы идут согласно графику, специалисты полностью укладываются во все сроки. Прилегающую территорию дошкольного учреждения также приведут в порядок. 1 сентября дети пойдут уже в отремонтированный детский сад.

В этом году ремонтам учреждений образования и социальной сферы уделено особое внимание. Важно, чтобы дети развивались в современных комфортных условиях.

В школе № 16 строительная готовность составляет 96%.

В школах № 11 и «Туровская СОШ» работы ведутся в графике. Готовность — порядка 85%.

На контроле и капремонт детского сада в п. Пролетарский. Строительная готовность объекта — 77,6%.

Строительный контроль по всем объектам осуществляет ГБУ «Дирекция заказчика капитального строительства при Минстрое Подмосковья».

Большой объем текущих ремонтов запланирован в учреждениях социальной сферы.

В работе Центр по профориентации и трудоустройству молодежи, ФОК «Звезда», ДК «Лира», «Оболенский», «Гавшино», детские сады № 47 и № 29, спорткомплекс «Красные Крылья». Продолжается установка ограждения на стадионе «Спартак».

В ближайшее время работы начнутся в детских садах «Матрешка» и «Росинка», спортзале в с. Липицы.

Ряд работ добавится по Оболенской школе, где в настоящее время ведется демонтаж кровли, ремонт стены бассейна и входной группы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.