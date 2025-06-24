Капремонт Дедовской школы № 3 в Истре активно продолжается

На данный момент строительная готовность здания превысила 50%. В рамках капитального ремонта планируется комплексное обновление как внутри, так и снаружи.

Технические характеристики объекта впечатляют: общая площадь здания составляет более 2800 квадратных метра. На объекте задействовано 56 квалифицированных рабочих и 2 единицы строительной техники.

Текущее состояние ремонтных работ показывает прогресс по множеству направлений:

Практически завершены демонтажные работы (94%)

Завершается монтаж оконных конструкций (99%)

Активно ведутся фасадные работы (67%)

Выполнена большая часть каменной кладки (70%)

Завершается штукатурка стен (72%)

На первом этаже практически готовы монолитные перекрытия (85%)

Особое внимание уделяется инженерным системам: электроснабжение смонтировано на 53%, внутренняя канализация — на 45%. Продолжаются работы по устройству кровли (35%), которые являются важным этапом обновления здания.

Завершение работ планируется к концу летнего периода. Школьники начнут новый учебный год в полностью обновленном здании с современным оборудованием и мебелью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.