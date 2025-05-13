Капитаны образования из Орехова-Зуева проходят стажировку в шатурском лицее

Директор лицея Александр Кошелев с членами управленческой команды лицея рассказали конкурсантам об образовательной системе лицея, провели экскурсию по корпусу «Перспектива», ответили на интересующие вопросы и предложили стажерам кейсы, решение которых и станет результатом стажировки.

В последующие дни гостям из соседнего округа предстоит посетить мастер-классы ведущих учителей шатурской флагманской школы и познакомиться с системой работы дошкольного отделения.

Региональный новый региональный проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» начал работу в апреле. Его организатором выступает Министерство образования Московской области, региональным координатором — Корпоративный университет развития образования (КУРО).

Проект направлен на развитие лидерских качеств педагогов и управленцев, повышение качества образования в школах региона, а также создание платформы для обмена опытом и формирования кадрового резерва руководителей в системе образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.