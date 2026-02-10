Капитан Сергей Егорушкин из Каширы рассказал о пути в авиации

Капитан авиакомпании S7 Airlines Сергей Егорушкин из Каширы поделился историей своей карьеры, трудностями на пути к профессии пилота и опытом работы с молодыми летчиками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Егорушкин, командир воздушного судна S7 Airlines из Каширы, посвятил авиации более 15 тысяч часов налета. Интерес к небу у него появился еще в детстве, когда в их деревню прилетал самолет на полевые работы. После школы он поступил в Кировоградское летное училище, где готовили пилотов для гражданской авиации.

Путь к профессии был непростым: чтобы поступить в училище, Егорушкин самостоятельно изучал математику, физику и геометрию. После окончания учебы он начал работать по специальности, но в перестроечный период попал под сокращение и временно сменил сферу деятельности. Через три года он вернулся в авиацию, прошел переобучение и с тех пор не покидал кабину пилота.

География его полетов охватывает десятки стран и регионов, включая Германию, Италию, Марокко, Африку, Тунис, Иорданию, Израиль, Шанхай, Гонконг, Камчатку, Якутск и Сахалин. Егорушкин отмечает, что работа пилота требует быстрой реакции в нештатных ситуациях, например, при закрытии аэродромов из-за погодных условий или угрозы БПЛА. В одной из недавних ситуаций рейс Москва — Минеральные Воды был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Санкт-Петербурге из-за закрытия воздушного пространства.

Особое внимание Егорушкин уделяет обучению молодых пилотов, передавая им свой опыт и навыки принятия решений в сложных условиях. По его словам, за годы работы под его руководством выросло много командиров воздушных судов, в том числе его сын Владислав, который сейчас работает вторым пилотом и стремится стать командиром.

Сергей Егорушкин считает свою работу большой ответственностью и планирует продолжать летную деятельность, а также активно участвовать в жизни Каширы как сторонник партии «Единая Россия».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.