Капитан полиции рассказала школьникам Рузы об опасности экстремизма и терроризма

Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Рузскому муниципальному округу капитан полиции Римма Рамазанова провела встречу с учениками отделения Рузской школы № 3 в Нововолково. Беседа посвящалась профилактике экстремистской деятельности в молодёжной среде и противодействию терроризму. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудница полиции рассказала ученикам седьмых, восьмых и девятых классов, что в России административная и уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за такие тяжкие преступления, как убийство, изнасилование, участие в террористической деятельности и тому подобные — с 14 лет.

Наиболее распространенные правонарушения в школах — кражи, курение, сквернословие и порча имущества. Также участились случаи конфликтов между учениками, доходящие до драк с нанесением травм. Такого допускать нельзя.

Гостья в погонах также напомнила, что несовершеннолетние обязаны соблюдать требования комендантского часа в Московской области: находиться дома с 22:00 до 6:00 часов, а в летнее время — с 23:00 часов. Учитывая мягкую зиму в этом году, ни в ком случае нельзя выходить на лед водоемов — он может проломиться в любую секунду, что грозит смертельной опасностью. Для Нововолково, находящегося на берегу водохранилища, это проблема особенно актуальна.

Несмотря на то, что молодое поколение нынче весьма продвинуто во всем, что касается мобильных устройств и Интернета, именно оно в силу своей моральной незрелости, доверчивости и веры в лучшее часто становится мишенью для посягательств со стороны злоумышленников. Нередки случаи, когда через соцсети и мессенджеры подростков втягивают в наркоторговлю, в религиозные секты и экстремистские организации, навязывают чуждую идеологию и принуждают к совершению преступлений. Поэтому за ребятами нужен строгий контроль со стороны родителей, педагогов и полицейских.

Школьники посмотрели фильмы «Жить тебе или нет» и «Свобода слова и свобода мысли». Они узнали, что в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность за распространение конфиденциальной или заведомо ложной информации, сведений, направленных против здоровья граждан или общественной нравственности, призывы к массовым беспорядкам, публикации в соцсетях и мессенджерах клеветы, разглашение хода расследований.

Учителя поделились с сотрудницей полиции насущной проблемой. В Нововолково почти нет тротуаров, а подростки на мопедах без шлемов и защитной экипировки буквально летают по улицам, создавая угрозу для себя и пешеходов.

Римма Ахмятовна проинформировала о том, что при любом нарушении правил дорожного движения надо незамедлительно звонить в Госавтоинспекцию — по номеру экстренной службы 112 или в дежурную часть ОМВД по телефону: 8 (496) 272-34-80. Сотрудники ДПС приедут и задержат нарушителей.

В завершение капитан полиции ответила на вопросы собравшихся, а также провела индивидуальные беседы с учениками, которые своим плохим поведением доставляют неудобство родителям и учителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.