Капитан-подводник Жаров поделился с детьми знаниями о мирном атоме

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» 12 марта в Краеведческой библиотеке городского округа Электросталь прошла встреча учеников 7 и 9 классов МОУ «СОШ № 22». На мероприятие пришел капитан первого ранга, почетный ветеран Вооруженных сил России, ветеран подразделений особого риска Николай Жаров, сообщила группа «Библиотеки Электростали»

Он поделился со школьниками воспоминаниями о службе на подводной лодке, а также рассказал о работе на Машиностроительном заводе и продукции, которую предприятие выпускает для энергетических ядерных реакторов разных типов.

Капитан упомянул, что в 1957 году на воду спустили первую в СССР атомную подлодку, активная зона для которой была создана на заводе № 12 (ныне АО «МСЗ»).

Мероприятие под названием «Мирный атом на службе человечества» было приурочено ко дню рождения Машиностроительного завода. Нацпроект реализуется в соответствии с федеральной государственной программой на 2025 год.