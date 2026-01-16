Капитан команды «Негоден» рассказал о значении КВН для молодежи

Капитан команды «Негоден» Александр Щеглов рассказал, как участие в КВН помогает молодежи развивать разносторонние навыки и почему эта игра остается актуальной, несмотря на появление новых юмористических форматов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В конце прошлого года команда «Негоден» впервые в истории принесла Санкт-Петербургу победу в Высшей лиге КВН. Капитан коллектива Александр Щеглов поделился, как создавалась команда и чем современный КВН отличается от прошлых лет.

Щеглов рассказал, что команда появилась в 2018 году на факультете компьютерных технологий и информатики ЛЭТИ. Название «Негоден» возникло из-за внешнего сходства участников — все носили очки и выглядели так, будто имеют проблемы со здоровьем. Первый успех на сцене вдохновил команду продолжать выступления, а кураторы помогали с написанием шуток.

Имидж коллектива формировался постепенно, отражая жизненные изменения участников. Темы для шуток рождались из личного опыта: работа, увлечения, даже болезни. Щеглов отметил, что стиль юмора команды складывается из индивидуальных взглядов каждого участника.

Процесс написания шуток в команде коллективный: участники придумывают идеи по отдельности, затем обсуждают их вместе и дорабатывают с помощью редакторов КВН. По мнению Щеглова, современный КВН стал более насыщенным и конкурентным, а победа в Высшей лиге подтолкнула команду к развитию в креативных индустриях.

«КВН — отличная школа, которая учит общению, актерскому мастерству, режиссуре и многим другим навыкам», — подчеркнул Щеглов.

Он добавил, что уникальный формат командного юмора делает КВН востребованным и сегодня, несмотря на появление новых развлекательных проектов.

