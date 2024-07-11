Капитальный ремонт в детском саду на контроле единороссов Талдома

Секретарь местного отделения «Единой России» в Талдоме Юрий Крупенин совместно с депутатами фракции проверили ход капитального ремонта здания детского сада «Аленка». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В микрорайоне Юбилейный в Талдоме продолжается капитальный ремонт в здании детского сада «Аленка». Секретарь местного отделения партии Юрий Крупенин совместно с профильным заместителем администрации округа и депутатами фракции проверили ход ремонтных работ, выполняемых в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия».

Повышение качества российского образования, его доступности, создание равных возможностей для обучения детей вне зависимости от территории их проживания — приоритетное направление Народной программы партии. Важно развивать инфраструктуру образования — строить новые детские сады, школы, бассейны вузов, проводить капитальный ремонт имеющихся образовательных организаций, оснащать их современным оборудованием, расширять сферу дополнительного образования детей, создавать доступную образовательную среду.

Детский сад «Аленка» открыл свои двери воспитанникам в сентябре 1974 года. С момента открытия прошло немало времени. В учреждении работают внимательные и отзывчивые люди, за время работы, они стали дружным высокопрофессиональным коллективом, в котором труд каждого очень важен. В процессе работы сотрудники постоянно стараются воплощать в жизнь фразу «Будь, как дома!». Поэтому, теплая домашняя атмосфера детского сада очень нравится каждому малышу.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Ремонтные работы близятся к завершению. По проекту в здании поменяют полы, окна, двери и входную группу. Кроме этого, покрасят стены, полностью отремонтируют и заменят все оборудование в пищеблоке и физкультурном зале. А еще заменят сантехнику и инженерные сети.

«Открытие дошкольного отделения школы № 3 Талдома очень ждут воспитатели, родители и детки микрорайона Юбилейный. Подрядчики обещают, что новый учебный год местные малыши встретят в обновленном детсаду. Мы, в свою очередь, держим на контроле качество и сроки выполняемых работ», — прокомментировал Юрий Крупенин.

Территорию вокруг сада благоустроят и проведут мероприятия по обеспечению доступа маломобильных граждан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.