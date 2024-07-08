сегодня в 20:18

Капитальный ремонт школы в Истре выполнен на 60%

В деревне Кострово подмосковной Истры продолжается капитальный ремонт здания МОУ «Костровской школы». Объект готов на 60%, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

«На площадке рабочие ведут монтаж инженерных сетей и оборудования перегородок, устройство плитки, монтаж внутренних и входных дверей, отделку помещений покраску фасадов. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

«Костровская школа» была построена в 1969 году. Общая площадь здания 1952,2 кв.м

В рамках проекта строители обновят фасад здания, заменят кровлю, окна и двери, а также все инженерные сети и сантехническое оборудование. Проведут ремонт во внутренних помещениях. В классы поставят новую мебель.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.