Капитальный ремонт школы № 32 в Балашихе завершен на половину

В рамках выездной администрации глава городского округа Балашиха Сергей Юров вместе с коллегами — руководителями профильных управлений — посмотрели ход капремонта здания школы № 32 на улице Крупской. Образовательное учреждение стало одним из четырех, которое обновляется в Балашихе в этом году.

«Сегодня у нас четыре таких объекта в работе: помимо школы № 32, еще в гимназии № 1 имени Алексея Васильевича Баландина и двух детских садах на улице Маяковского и в микрорайоне Железнодорожный на улице Советская. Ежедневно контролируем все процессы. Это касается и проведения строительных работ, и закупки оборудования. Задача — и школы, и детские сады сдать к 1 сентября», — подчеркнул Сергей Юров.

Все работы ведутся согласно графику. Общая готовность объекта — 50%. Выполняется устройство фасада, отделка стен, монтаж инженерных систем, прокладка черновой электрики и других коммуникаций.

«На данном объекте не было горячей воды. Учреждение отапливалось бойлерами, что в 21 веке неприемлемо. Сейчас здесь идет присоединение горячего водоснабжения, меняется система отопления под новые стандарты. Угу. К началу учебного года успеваем», — рассказал руководитель проекта Андрей Антонюк.

Работы по капитальному ремонту школы № 32 начались в сентябре 2024 года в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и народной программы партии «Единая Россия».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.