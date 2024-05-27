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Капитальный ремонт школы № 11 в Серпухове завершен более чем наполовину

На улице Центральная в Серпухове продолжается капитальный ремонт здания школы № 11. Общая строительная готовность здания составляет более 50%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

На площадке трудятся более 40 рабочих и 3 единицы техники. Во внутренних помещениях ведутся штукатурные работы, укладка напольной и настенной плитки, монтаж кабельных линий электроснабжения, слаботочных систем, системы водоснабжения и трубопроводов отопления, также продолжаются фасадные и кровельные работы. Общая стройготовность школы составляет более 50%.

В ходе капремонта в школьном здании проведут полное обновление, поставят новую технику, мебель и оборудование

Открытие школы намечено на 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.