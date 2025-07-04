Капитальный ремонт городской плотины начали в Волоколамске

В Волоколамске в рамках обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и укрепления берега ведутся строительно-монтажные работы на плотине на реке Городня. Глава волоколамского округа Наталья Козлова проверила, как выполняются работы, сообщает пресс-служба администрации муниципальный округа Волоколамск.

Строители уже демонтировали перильные ограждения и железобетонные блоки водосбросного сооружения. Сегодня приступили к восстановлению плотины. Это один из ключевых этапов ремонта, обеспечивающий контроль уровня воды в водоеме.

После строители приступят к укреплению основания плотины и восстановлению ее гидроизоляции. Это позволит предотвратить разрушение конструкции и продлить срок ее эксплуатации на долгие годы.

Работы планируют закончить к концу года.

«Сейчас проход к плотине перекрыт. Несмотря на это, многие все равно пытаются сюда пройти, игнорируя предупреждающие знаки и ограждения. Я настоятельно прошу этого не делать, так как это небезопасно. Строительная площадка — зона повышенного риска, где ведутся работы с тяжелой техникой и используются опасные материалы», — рассказала Наталья Козлова.

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