Капитальный ремонт белоснежных ротонд-символов наукограда начался в Дубне

Начался капитальный ремонт белоснежных ротонд, символов Дубны, стоящих на Менделеевской набережной. Вместе с ротондами в Дубне приводят в порядок балюстрады, расположенные рядом и элементы центральной видовой площадки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Каждую балясину в ограждении нужно вычистить от пыли и мусора, прогрунтовать, цементным раствором восстановить разрушенные части и покрасить. Почти 100 метров нарядных белых балюстрад в Дубне будут восстановлены в ближайшие дни. Одновременно идёт капитальный ремонт двух ротонд. Совместными усилиями, хозяйственники муниципалитета и Объединённого Института Ядерных Исследований, приводят в порядок архитектурные украшения набережной имени Дмитрия Менделеева в Дубне.

Ротонды на набережной давно стали символом Дубны. Высокие, светлые, с прозрачными колоннадами, они украшают излюбленное место прогулок и местных жителей, и гостей города. Здесь проходят праздничные мероприятия, свадебные фотосессии, спортивные пробеги и популярные среди дубненцев концерты «Музыка на Волге». Теперь и архитектурные сооружения приведут в соответствие уникальной позитивной атмосфере Дубны.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.