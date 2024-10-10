В Доме-музее В. В. Тихонова в Павловском Посаде продолжаются каникулы

9 октября ребята 6 класса Лицея № 2 имени В. В. Тихонова приняли участие в ароматном мастер-классе «Кофеграфия», который прошел в Доме-музее им. В. В. Тихонова в Павловском Посаде, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ученики 5 и 6 класса Лицея № 1 проходили различные испытания, разгадывали головоломки, выполняли интересные задания, чтобы найти сундук со сладкими призами.

Отметим, что Дом-музей им В. В. Тихонова был открыт в 2018 году в Павловском Посаде.

Работает музей со вторника по воскресенье с 9.00 до 17.30, понедельник — выходной день.

Дом-Музей, посвященный великому советскому и российскому актёру театра и кино Вячеславу Васильевичу Тихонову находится по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Тихонова (Володарского) д. 66.

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