Камеры видеонаблюдения появились в подмосковной деревне Островцы

В деревне Островцы городского округа Люберцы на улицах Подмосковной и Баулинской начали устанавливать видеокамеры системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новые камеры появились на детских игровых площадках. Их места установки были выбраны с учетом просьб жителей, озвученных на встречах. Данные с камер доступны полиции, МЧС и руководителям учреждений, что помогает вовремя предотвращать чрезвычайные ситуации, раскрывать преступления и повышать безопасность», — отметил начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский» Николай Самара.

Он добавил, что камеры видеонаблюдения также устанавливают возле контейнерных площадок.

«С их помощью можно не только отслеживать состояние КП в режиме реального времени, но и фиксировать нарушения. В течение года система видеонаблюдения «Безопасный регион» будет продолжена — камеры установят в Томилине, Октябрьском и Островцах», — уточнил Николай Самара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.