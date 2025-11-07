Камеры «Безопасный регион» в Подмосковье готовы к зимнему дежурству

В Подмосковье за сосульками и наледью на крышах и балконах многоквартирных домов будет следить искусственный интеллект. За все время работы с помощью ИИ устранено свыше 37 тыс. таких нарушений. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект будет ежедневно делать фото с камер «Безопасного региона», анализировать снимки — искать снег и наледь. После чего будет фиксировать нарушения, определять координаты и передавать данные на проверку. Если нарушение подтвердится, будет поставлена задача для управляющей компании на устранение проблемы.

ИИ работает не только с камерами: он проверяет и фото, которые отправляют управляющие компании через приложение «Проверки Подмосковья».

В ведомстве добавили, что более чем 900 МКД под постоянным мониторингом ИИ через свыше 1 тыс. камер системы «Безопасный регион». Более 21 тыс. МКД контролируются в «Проверках Подмосковья».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.