Камеры «Безопасного региона» выявляют нарушителей правил утилизации мусора в Жуковском

На территории городского округа Жуковский с начала летнего периода сотрудниками Управления безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны совместно с сотрудниками Административной комиссии с использованием видеокамер системы «Безопасный регион» было выявлено более 20 случаев незаконного сброса мусора вне контейнерных площадок, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Нарушения совершались владельцами грузового и легкового автотранспорта, которые осуществляли сброс строительных отходов в неположенных местах. Все выявленные нарушители были привлечены к административной ответственности по статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с наложением штрафов. Размеры штрафных санкций за подобные правонарушения достигают для граждан 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 80 тысяч рублей, для юридических лиц — 100 тысяч рублей. В случаях, когда незаконный выброс отходов причиняет существенный вред окружающей среде или здоровью людей, а также способствует распространению заболеваний, может наступать уголовная ответственность по статье 247 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы сроком до восьми лет.

К административной ответственности привлекаются не только лица, непосредственно осуществляющие сброс отходов, но и владельцы транспортных средств, если их причастность к противоправным деяниям будет доказана.

Кроме того, в последнее время участились случаи сброса обрезанных веток деревьев и сучьев вблизи контейнерных площадок. Напоминаем, что складирование любого мусора — бытового, строительного, крупногабаритного, а также оставление веток, сучьев, листвы, скошенной травы и спилов деревьев на контейнерной площадке или в непосредственной близости от нее — строго запрещено.

Несанкционированное размещение отходов приводит к серьезным негативным последствиям. Оно создает условия для нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия: привлекает грызунов, насекомых и бродячих животных, способствует возникновению неприятных запахов и повышает пожарную опасность. Ветер разносит легкие фракции мусора по прилегающей территории, а разлагающаяся органика загрязняет почву и водные объекты. Кроме того, отходы, расположенные вне контейнеров, не вывозятся специализированным транспортом, что приводит к их накоплению и захламлению территории. За нарушение правил благоустройства и санитарного содержания предусмотрена административная ответственность по статьям 8.1 и 8.2 КоАП РФ, влекущая наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 5 000 рублей, на должностных лиц — от 5 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Обращаем внимание на правила утилизации крупногабаритных и строительных отходов. Выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов такие предметы, как мебель, двери, сантехника, а также строительный мусор, запрещено действующим законодательством в сфере обращения с отходами. Их утилизация должна осуществляться отдельно. Оставленные у контейнеров крупногабаритные предметы или мешки со строительными обломками являются основанием для обращения в управляющую организацию. Для граждан штраф за подобные нарушения может составить от 2 до 3 тысяч рублей, для организаций — до 250 тысяч рублей.

Особую опасность представляют токсичные и опасные отходы, такие как разбитые ртутные термометры, батарейки, люминесцентные лампы, лакокрасочные материалы и просроченные лекарственные препараты. Их категорически запрещено смешивать с бытовым мусором и выбрасывать в общие контейнеры.

Просим сообщать о фактах незаконного сброса мусора, по возможности фиксировать нарушение: делать фотографии или видеозаписи, указать государственный номер транспортного средства, время и место происшествия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.