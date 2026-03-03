Калифорнийский университет в Беркли попал в перечень нежелательных в РФ

Министерство юстиции включило Калифорнийский университет в Беркли (University of California, Berkeley) в перечень иностранных организаций, чья деятельность на территории Российской Федерации считается нежелательной. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте министерства .

Согласно данным из реестра, Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности организации нежелательной на территории страны еще 16 февраля 2026 года. Затем 2 марта 2026 года соответствующее решение принял Минюст, а обнародовали эту информацию сегодня — 3 марта 2026 года.

Помимо этого, в данный список была также внесена Российско-Американская ассоциация ученых (Russian-American Science Association).

Ранее в реестре нежелательных организаций оказались Йельский университет и частный американский Университет Джорджа Вашингтона.

