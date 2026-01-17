Какую пенсию получают Долина, Дибров, Лолита и другие российские звезды

У певцов и артистов в России пенсия бывает меньше, чем у обычных пенсионеров, даже у тех, у кого есть звания заслуженного и народного, сообщает StarHit .

Лолита рассказала, что ее пенсия 27 800 рублей, она увеличенная благодаря «лужковской надбавке», иначе была бы вдвое меньше. Званий, которые давали бы прибавку, у нее нет. Деньги на жизнь Лолита зарабатывает выступлениями, а ест за кулисами.

Певец Михаил Муромов получает пенсию еще меньше — 14,5 тыс. рублей. Его редко приглашают на съемки и концерты и хотел бы получать больше денег от государства.

Телеведущий Дмитрий Дибров получает около 40 тыс. рублей ежемесячно. Он уверен, что этого достаточно. При этом ведущий все еще работает на Первом канале.

Заслуженный артист РФ Бари Алибасов получает пенсию около 70 тыс. рублей, что вдвое больше, чем у Лолиты.

У певицы Лариса Долина, которая скоро отметит 55 лет трудового стажа на сцене, имеет звание «народной» и многочисленные госнаграды, пенсия составляет не менее 85 тыс. рублей, так считает финансовый аналитик Михаил Беляев. Поэтому даже если Долина сейчас решит уйти на покой, то будет получать достаточно.

