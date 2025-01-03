Каким должен быть режим сна в новогодние праздники рассказал невролог МОЦОМДа

Режим сна в Новогодние праздники должен быть сбалансированным, чтобы сохранить здоровье и бодрость, несмотря на насыщенный график празднований. Невролог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Ирина Курышева рекомендует придерживаться привычного распорядка, даже в период каникул. Важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы не нарушать циркадные ритмы организма, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Если предстоит позднее застолье, постарайтесь выделить время для короткого дневного сна, чтобы компенсировать недосып. Однако избегайте слишком длительного отдыха днем, чтобы не затруднить засыпание ночью. Для детей особенно важно сохранить привычный режим, так как их организм более чувствителен к изменениям. Постарайтесь ограничить использование гаджетов перед сном, чтобы не нарушать выработку мелатонина», — рассказала заведующая психоневрологическим отделением Детской больницы МОЦОМДа Ирина Курышева.

Также она порекомендовала не забывать о комфортной обстановке в спальне: проветривать помещение, поддерживать оптимальную температуру и использовать удобные постельные принадлежности. Соблюдение этих рекомендаций поможет встретить Новый год с хорошим самочувствием и энергией. Важно также учитывать, что питание в праздничные дни может повлиять на качество сна. Избегайте тяжелой, жирной пищи и алкоголя перед сном, так как это может вызвать дискомфорт и нарушить процесс засыпания. Отдавайте предпочтение легким блюдам и травяным чаям, которые способствуют расслаблению.

«Физическая активность в течение дня также играет важную роль. Прогулки на свежем воздухе или легкие упражнения помогут снять напряжение и улучшить качество сна. Однако избегайте интенсивных тренировок вечером, чтобы не перевозбудить организм», — добавила специалист.

Для создания уютной атмосферы перед сном можно использовать ароматерапию. Эфирные масла лаванды, ромашки или мяты помогут расслабиться и настроиться на отдых. Также полезно включить в вечерний ритуал чтение книги или прослушивание спокойной музыки. Помните, что Новогодние праздники — это время радости, но не стоит жертвовать своим здоровьем ради развлечений. Сбалансированный режим сна и отдыха позволит насладиться всеми моментами праздника без ущерба для самочувствия.

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