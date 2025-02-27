Каким будет интернет в 2040 году

По мнению 65% россиян, в ближайшее десятилетие решающее влияние на развитие интернета окажут искусственный интеллект и нейросети, а 52% уверены, что искусственно сгенерированный контент станет основным форматом. Об этом РИАМО сообщили в PR-агентстве Mediacom.Expert и сервисе онлайн-опросов Anketolog.ru, которые провели соответствующий опрос.

По мнению респондентов, в 2040 году основными способами общения станут голосовые помощники (82%) и виртуальные аватары (79%). Также в будущем повсеместное использование интерактивных технологий и ИИ сделает взаимодействие с интернетом более интегрированным в физический мир.

Абсолютное большинство россиян (90%) считают, что искусственный интеллект и нейросети в долгосрочной перспективе будут играть ключевую роль в развитии интернета Web 4.0. Ожидается, что интернет будущего проникнет во все сферы жизни, а роль людей изменится — они сосредоточатся на творческих, управленческих и стратегических задачах, так как многие профессии будут автоматизированы.

Интересно, что 59% убеждены, что интернет станет основным источником дохода для большинства людей, а цифровая валюта и криптовалюты будут доминировать в мировой экономике (56%).

В интернете будет преобладать искусственно сгенерированный контент (52%), а виртуальная и дополненная реальность останутся популярны среди пользователей (51%). На сегодняшний день видеоконтент (77%) и тексты (74%) остаются главными форматами коммуникации с пользователями, а сгенерированная AI информация только начинает занимать свою нишу и составляет не более 10%.