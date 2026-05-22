Какие качества это разовьет в детях? Психолог оценил экскурсию на скотобойню

Психолог Никулин: нет целесообразности в том, чтобы водить детей на скотобойню

Непонятно, какие качества должна развить в школьниках экскурсия на скотобойню. В любом мероприятии должна быть целесообразность, сообщил РИАМО семейный детский и подростковый психолог Константин Никулин.

Ранее Baza сообщила, что детей в Красноярском крае сводили на экскурсию на скотобойню. Детям показали в том числе разделанные туши на крюках. Некоторые школьники отказались заходить дальше в цех, так как увиденное их шокировало. В школе отметили, что детей на такие экскурсии водили и раньше, просто эта группа оказалась «чувствительной и ранимой».

«У любого мероприятия должна быть целесообразность. На мой взгляд, большой целесообразности в том, чтобы сводить детей в убойный цех, нет. Что это дает детям? Они увидят еще один вариант профессии, кто-то, может, действительно захочет работать в мясном производстве», — отметил Никулин.

Психолог отметил, что это не то же самое, как, например, сводить детей в приют для бездомных животных. Потому что приют развивает совсем другие качества: милосердие, сострадание, эмпатию, сопереживание, желание помочь.

Ответа на вопрос о том, какие качества в детях, по мнению организаторов, должно развить в детях посещение колбасного цеха, наш собеседник не находит.

