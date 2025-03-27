«Какая-то фигня»: жители города в Ленобласти недовольны установкой скульптур

Город Сланцы в Ленинградской области находится почти в 300 километрах от Санкт-Петербурга, вблизи эстонской границы. Местные жители отмечают, что за последние 10 лет городок заметно преобразился, и люди, которые уезжали на заработки в Питер или Москву, начали возвращаться, но некоторые действия властей у горожан вызывают недоумение, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Как рассказал житель Сланцев Илья, у него был небольшой бизнес в Северной столице, но в итоге мужчина решил вернуться в Сланцы и открыть свое дело здесь — мужчина занимается стройматериалами. Несмотря на то, что цены на них выросли, увеличился и спрос, а значит — прибыль. «Люди хотят свое жилье и готовы за него платить», — говорит он.

«Молодежь мечтала уехать отсюда в Москву или Питер. А сейчас другая тенденция: мало кто уезжает, люди, наоборот, начали возвращаться», — отметил Илья.

Из-за прихода крупного сетевого ритейла и маркетплейсов частному бизнесу стало непросто. Зато санкции сыграли положительную роль: местные предприниматели начали развиваться за счет тех же маркетплейсов и перестали жить «челночеством», рассказал местный житель.

«В малых городах должно быть больше мер поддержки для разных специалистов, чтобы они активнее переезжали работать в глубинку», — считает мастер маникюра Ольга.

По словам Ильи, видно, что «за город взялись»: идет реновация, строятся новые школы и детсады, отремонтировали детскую поликлинику, появились современные детские площадки, обновили местный ФОК, который активно посещает и молодежь, и пенсионеры.

При этом некоторые элементы инфраструктуры вызывают у жителей недоумение: по их мнению, чиновники тратят деньги не туда, куда нужно.

«Повсеместно ставят совершенно ненужные городу скульптуры. Чуть ли не каждый день то тут, то там появляется какая-то фигня», — рассказал местный житель.

Зато в новых городских парках по вечерам темнота, так что лучше бы поставили фонари и отремонтировали дороги — это было бы полезнее, считает он. С ним согласны и другие горожане.

«Какая польза от этих фигурок? У нас есть Смешарики, кот Матроскин и многие другие. Лучше бы вместо них поставили фонари. В городе много неотремонтированных дорог с ямами. Добираться по ним в темноте домой — то еще испытание», — рассказала жительница Сланцев Ольга.